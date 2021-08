Ehemaliger Stadtpfarrer segnet neues Kolping-Banner

Bei den Sommertagen in Neusäß kann auch die Kolpingsfamilie feiern. Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer war dazu wieder zu Gast.

"Adolph Kolping war es immer ein Anliegen, Glauben und Handeln zu verbinden", sagte Kolping-Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer im Rahmen der Segnung des neuen Banners der Kolpingsfamilie Neusäß in der Pfarrkirche St. Ägidius in Neusäß. Die Kolpingsfamilie Neusäß zeigte zuvor bei den ersten Sommertagen, dass sie dieses Motto auch mehr als 170 Jahre nach der Gründung des Kolpingwerks noch zeitgemäß umsetzt. An einem Stand auf der Wiese vor St. Ägidius luden die ehrenamtlichen Engagierten der örtlichen Kolpingsfamilie zur Beteiligung an der Handyaktion sowie der Schuhaktion des Kolpingwerks ein und sammelten beim Gottesdienst Spenden für die Flutopfer.

Ein Gruppenfoto mit Bannern gab es nach dem Gottesdienst an den Sommertagen: (von links) mit Bürgermeister Richard Greiner, Kolping-Diözesanpräses Wolfgang Kretschmer, dem Bezirksvorsitzenden von Kolping in Stadt und Landkreis Augsburg, Heinz Schaaf, Gabi Weishaupt, Kolping-Diözesanvorstandsmitglied Thorsten Schröder und Fritz Mengele. Sie freuten sich gemeinsam über das neu gesegnete Banner der Kolpingsfamilie Neusäß. Foto: Kolpingsfamilie Neusäß

Diözesanpräses Kretschmer, der bis 2019 Leiter der Pfarreiengemeinschaft Neusäß war, erschloss den Mitfeiernden bei den Fürbitten die Symbole der neuen Kolpingfahne. Das Banner stehe als "sichtbares Zeichen" für eine Gemeinschaft. Die Farben Schwarz und Orange deutete Kretschmer mit Freude und Ernst, die zum Leben gehören. Der große Buchstabe "K", der aus den zwei Farben gebildet wird, erinnere an den Sozialreformer und Priester Adolph Kolping (1813-1865) und sein Werk.

Spendenaktion für die Welt und für die Flutopfer

Über 50 gebrauchte Handys konnte Vera Heinz vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie auf den Sommertagen an Christian Mazenik, den Leiter der Abteilung Bildung von Missio München, übergeben. Gemeinsam mit dem internationalen katholischen Missionswerk sammelt das Kolpingwerk ausgediente Mobiltelefone, um die enthaltenen Rohstoffe wiederzuverwerten. Gleichzeitig wollen die beiden Kooperationspartner auf die Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in den Ländern aufmerksam machen, in denen Gold, Silber, Kupfer, Coltan und die anderen wertvollen Bodenschätze abgebaut werden.

Vera Heinz (rechts), Petra Ullmann (Zweite von links) und Fritz Mengele (links) vom Leitungsteam der Kolpingsfamilie Neusäß freuen sich, dass sie mehr als 50 an den Sommertagen in Neusäß gesammelte, gebrauchte Handys an den Leiter der Abteilung Bildung von Missio München, Christian Mazenik (Zweiter von rechts) übergeben konnten. Foto: Kolpingsfamilie Neusäß

Überwältigt waren die drei Leitungsteam-Mitglieder der Kolpingsfamilie Neusäß, Petra Ullmann, Vera Heinz und Fritz Mengele, von der Anzahl der gespendeten Schuhe am Stand bei den Sommertagen auf der Wiese vor St. Ägidius. Ein ganzes Auto von gebrauchten und gut erhaltenen Schuhen, die weitergetragen werden sollen, kam bei der Aktion "Mein Schuh tut gut!" zusammen. Nach der Sortierung und Vermarktung kommt der Erlös der Schuhe vor allem Ausbildungsprojekten von Kolping International auf der ganzen Welt zugute.

Kolpingsfamilie Westheim heißt jetzt einfach "Kolpingsfamilie"

Über 300 Euro spendeten die Gottesdienstbesucher für die Flutopfer. Mit der Spendenaktion will die Kolpingsfamilie, die bis vor Kurzem den Namen "Kolpingsfamilie Westheim" getragen hat, einen kleinen Beitrag der Solidarität mit den betroffenen Menschen leisten. (AZ)

