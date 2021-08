Neusäß

vor 17 Min.

Ein Sportlerleben bis zum letzten Atemzug

Plus Walter Gollmann ist während einer Tour mit seiner Nordic-Walking-Gruppe des TSV Neusäß an einem Herzstillstand gestorben.

Von Oliver Reiser

Am 9. Mai dieses Jahres haben Walter Gollmann und seine Ehefrau Margret Ottner aus Batzenhofen den radelnden Reporter unserer Zeitung im Rahmen der Serie "Rauf aufs Radl" noch auf eine Tour zum Kuhsee und an die Friedberger Ach mitgenommen. Da man sich von Anfang an gut verstanden hatte, wurde beim Auseinandergehen ein weiteres Treffen vereinbart, sobald der Lockdown beendet ist und es die Corona-Auflagen wieder zulassen. Dazu ist es nicht mehr gekommen. Am vergangenen Mittwoch ist Walter Gollmann während einer Tour mit seiner Nordic-Walking-Gruppe des TSV Neusäß im Deuringer Wald einem Herzstillstand erlegen. Ein Sportlerleben bis zum letzten Atemzug ist zu Ende gegangen.

