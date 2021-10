Neusäß

Ein turbulentes Privatleben wird in Neusäß zum Theaterstück

"Alles was Sie wollen" ist der Titel der Komödie, mit der Herbert Herrmann und Nora von Collande wieder einmal einen Abstecher in die Stadthalle Neusäß machen.

Plus Eine Theaterautorin schöpft bei "Alles was Sie wollen" aus ihrem Privatleben für ihre Stücke. Für die Vorstellung in Neusäß gibt's für unsere Leser einen Bonus.

Von Gerald Lindner

Ein turbulentes Privatleben liefert einer erfolgreichen Theaterautorin den Stoff für ihre Stücke. In der Komödie "Alles was Sie wollen" hat das zahlreiche amüsante Folgen. Die Stadthalle Neusäß zeigt am Sonntag, 17. Oktober, um 19 Uhr eine Aufführung mit dem beliebten Schauspieler-Duo Herbert Herrmann und Nora von Collande. Für den Abend verlosen wir jeweils zweimal zwei Freikarten.

