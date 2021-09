Neusäß

Einblicke in den ältesten Sakralbau in Neusäß

Für den Tag des offenen Denkmals hat die Stadt Neusäß in diesem Jahr die Täfertinger Pfarrkirche ausgewählt. Was sie so besonders macht.

Mit dem Motto "Sein und Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege" möchte das Stadtarchiv Neusäß nach der pandemiebedingten Unterbrechung im vergangenen Jahr die Tradition der Öffnung von besonderen Orten wieder aufnehmen und diesmal nach Täfertingen einladen, und zwar in die katholische Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, in den ältesten der Sakralbauten in Neusäß. Prägnant für die Täfertinger Kirche ist "der schöne Schein der Malerei", also die zeitgemäße Innenausarbeitung mit vielen illusionistischen Akzenten, die neben einer räumlichen Akzentuierung und Perspektiverweiterung auch eine klar dekorierte Gebetsstätte vermitteln soll. Ein namhafter Künstler war am Bau der Pfarrkirche in Neusäß beteiligt Entscheidenden Anteil an dieser Gestaltung hatte der Freskant, Tafelmaler und Radierer Johann Joseph Anton Huber. Er gehörte zu den namhaftesten Künstlern der freien Reichsstadt Augsburg und war in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch seine Arbeiten im heutigen Bayerisch-Schwaben weit bekannt, sodass er sogar den Beinamen des "schwäbischen Raphaels" erhielt. Die Pfarrkirche hat an diesem Tag, 12. September, von 12 bis 17 Uhr für Besucher geöffnet und lädt zur eigenständigen Besichtigung ein. Die kostenlose Broschüre "Der schöne Schein der Malerei - Illusionsmalerei des Spätbarock" liegt in der Pfarrkirche wie auch im Rathaus aus und weist auf Besonderheiten im Kirchenraum hin. (AZ) Lesen Sie dazu auch Stadtbergen Plus Das Ehrenmal in Stadtbergen muss umziehen

