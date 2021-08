Einbrecher schlägt in Neusäß zu während Bewohner schlafen

Auf bislang unbekannte Weise gelangt der Täter in ein Einfamilienhaus in der Goethestraße. Erst am nächsten Morgen bemerken die Bewohner, dass etwas fehlt.

In aller Seelenruhe hat ein Einbrecher in Neusäß ein Haus durchsucht, während die Besitzer in ihrem Zimmer schliefen.

Passiert ist die Tat laut Polizei bereits am Montag in der Goethestraße. Genau eingrenzen lässt sich die Tatzeit nicht, vermutlich hat der Einbrecher jedoch zwischen 1 und 8 Uhr zugeschlagen. Dem Unbekannten war es auf bislang noch unklare Weise gelungen, sich Zutritt zum Einfamilienhaus zu verschaffen. Der Täter durchwühlte mehrere Räumlichkeiten und erbeutete unter anderem einen Möbeltresor. Die Bewohner bemerkten den Einbruch erst am Morgen. Eine Nachbarin bemerkte in der Nacht allerdings einen Pkw vor dem angegangenen Anwesen, der mit quietschenden Reifen davonfuhr. Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (thia)