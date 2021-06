Eine Hecke in Neusäß fängt abends plötzlich Feuer

Auf dem Nachhauseweg bemerkt ein Mann in Neusäß eine brennende Hecke. Warum das Feuer ausbrach, bleibt unklar.

Auf seinem Nachhauseweg hat ein Mann am Montagabend in der Heinkelstraße ein Feuer entdeckt. Eine Hecke stand dort gegen 23 Uhr in Flammen.

Der Mann alarmierte sofort die Feuerwehr Neusäß, die den Brand schnell löschte. Vor Ort konnte laut Polizei nicht abschließend geklärt werden, weshalb die Hecke Feuer fing. Dem Eigentümer entstand ein Schaden von rund 500 Euro. (thia)