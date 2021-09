Ermittlungen zu den Heckenbränden in Neusäß dauern an

Vor einem Monat brennen in Neusäß immer wieder Hecken. Seit einiger Zeit ist es jedoch glücklicherweise wieder ruhig in dem Wohnviertel. Sind die Täter gefasst?

Ein Feuer in einem mehr als 400 Jahre alten denkmalgeschütztes Haus ist Freitagabend in der Augsburger Karolinenstraße ausgebrochen. Erst am Sonntag konnte der Brand aufgrund der vielen Glutnester und der schwierigen Bedingungen gelöscht werden. Vor allem für die Bewohner rund um die Heinkelstraße in Neusäß dürfte das Feuer beklemmende Erinnerungen wachgerufen haben. Schließlich hat es in der näheren Umgebung Anfang August binnen weniger Tage insgesamt fünf Heckenbrände gegeben. Für die Polizei stand schnell fest, dass es sich im Gegensatz zu dem Unglück in der Karolinenstraße um Brandstiftung handeln muss. Seit einiger Zeit scheint sich die Lage aber endlich beruhigt zu haben. Sind die Täter mittlerweile gefasst?

"Die Ermittlungen laufen immer noch", sagt ein Sprecher der Gersthofer Inspektion. Bislang aber habe es noch keine entscheidenden Hinweise auf die Täter gegeben. Dennoch behalte man die Umgebung rund um die Heinkelstraße ganz genau im Auge und hoffe weiterhin auf einen raschen Fahndungserfolg. Schließlich konnte vor allem beim letzten Brand nur dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Der fünfte Heckenbrand in wenigen Tagen

Auf einer Länge von zehn Metern stand nach Auskunft der Feuerwehr Neusäß am vorletzten Wochenende im August mitten in der Nacht eine Thuja-Hecke in Flammen. Das Feuer war bereits auf eine Gartenbank übergesprungen, die direkt neben einem hölzernen Geräteschuppen stand. Dieses Feuer war bereits der fünfte Heckenbrand in wenigen Tagen. Begonnen hatte die Serie ebenfalls in der Heinkelstraße. Eine Polizeistreife aus Gersthofen konnte gegen 22.45 Uhr mit ihrem Feuerlöscher den Brand so lange in Schach halten, bis die Freiwillige Feuerwehr Neusäß eintraf und die Hecke komplett ablöschte.

Einige Tage später brach gegen 22 Uhr zum zweiten Mal in der Heinkelstraße ein Feuer aus. Auch die weiteren Heckenbrände waren alle in unmittelbarer Entfernung passiert. Neben den drei Feuern in der Heinkelstraße wurde in einer Entfernung von rund 500 Meter zudem eine Hecke in der Röntgenstraße angezündet. Und nicht weit entfernt davon war es zu einem Brand in der Gutenbergstraße gekommen.

Jugendliche hatten einen Baum abfackeln wollen

Auffällig ist, dass die Feuer alle in der Dunkelheit gelegt wurden. Auch die Tatorte liegen nur wenige Hundert Meter auseinander. Bevor die Serie der Heckenbrände begann, hatte es auch auf dem ebenfalls ganz in der Nähe liegenden Friedhof gebrannt. Dort hatten Jugendliche einen Baum abfackeln wollen. Glücklicherweise bemerkten auch hier Zeugen die Tat rechtzeitig. Ein weiterer Zeuge, der Mitglied bei der Feuerwehr ist, sah das Feuer ebenfalls und löschte den angezündeten Baum. Dabei bemerkte er drei Jugendliche, die sich ganz in der Nähe aufhielten. Von zwei Zündlern sind die Personalien bekannt, der dritte war nicht mehr vor Ort. Ob ein Zusammenhang zu den Heckenbränden besteht, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aber nicht sagen.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise, sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen im Bereich der Heinkelstraße machen. Diese werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen.