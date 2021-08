Erneut brennt in Neusäß eine Hecke

Trotz des schnellen Einsatzes der Feuerwehr Neusäß wurden Teile der Hecke und des Gartenzauns beschädigt. Die Brandursache ist noch unklar.

Wieder einmal hat es in Neusäß einen Heckenbrand gegeben. Diesmal musste ein Feuer in der Heinkelstraße gelöscht werden.

Ausgebrochen ist das Feuer laut Polizei am Freitag gegen 22.45 Uhr. Die Feuerwehr Neusäß konnte den Brand zwar schnell löschen, dennoch wurden ein Teile der Hecke und des Gartenzauns beschädigt. Menschen oder das Gebäude waren jedoch nicht in Gefahr. Eine genaue Brandursache konnte bislang nicht gefunden werden.

Die Polizei geht aber davon aus, dass die Hecke vorsätzlich in Brand gesteckt wurde. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Da es in den vergangenen Wochen bereits mehrfach zu solchen Bränden in Neusäß gekommen ist, bittet die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-1810 um Hinweise. (thia)