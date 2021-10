Neusäß

Es wird laut: Neusässer Bahnhöfe werden zur Baustelle

Wie kommen die vielen Schüler trotz Baustelle am Neusässer Bahnhof sicher zur Schule? Auch um diese Frage geht es in Neusäß.

Plus Die Bahnsteige in Neusäß und Westheim müssen für die Züge des neuen Betreibers erhöht werden. Die Arbeiten werden dauern. Das sind die Folgen für Anwohner und Zugreisende.

Von Regine Kahl

Den Anwohnern an den Bahnhöfen in Neusäß und Westheim stehen ungemütliche Monate bevor: Beide Bahnhöfe werden zur Baustelle, da die Bahnsteige für die Züge des neuen Betreibers Go Ahead erhöht werden müssen. In den Gutachten, die für die Arbeiten angefertigt wurden, wird sogar erwähnt, dass bei einer möglichen Überschreitung bestimmter Lärmwerte Anwohner im Hotel übernachten dürften. Die Neusässer Stadträte reagieren auf alle diese Ankündigungen "not amused". Ein Punkt stört sie dabei besonders.

