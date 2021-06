FOS/BOS: Und noch ein Start ins Abitur

Am Donnerstag starten die Prüfungen an der Fach- und Berufsoberschule. Mehr als 420 junge Erwachsene streben einen Abschluss an.

Während an den Gymnasien im Landkreis allein noch die letzten mündlichen Prüfungen für das Abitur anstehen, geht es an der Fachober- und Berufsoberschule am Neusässer Schulzentrum nun erst richtig los. Dort wartet auf die Schülerinnen und Schüler am Donnerstag die erste von vier schriftlichen Prüfungen. Los geht es für alle mit der Klausur im Fach Deutsch.

Drei verschiedene Abschlüsse können in Neusäß erworben werden: Das Fachabitur nach der zwölften Klasse sowie das fachgebundene oder das allgemeine Abitur nach der 13. Klasse. 313 junge Erwachsene legen dort ihre Fachabiturprüfungen ab, berichtet Schulleiter Rainer Bartl. Mit dem Fachabitur ist es ihnen möglich, ein Studium an einer Hochschule zu beginnen. Bei einem entsprechenden Notendurchschnitt können Sie aber auch noch ein 13. Schuljahr anhängen. Das haben 110 Schülerinnen und Schüler getan, die nun in Neusäß ihre fachgebundene Hochschulreife anstreben. Sie erlaubt das Studium in bestimmten Fächern auch an der Universität. Mit einer Zusatzprüfung in einer zweiten Fremdsprache können diese Abiturientinnen und Abiturienten auch die allgemeine Hochschulreife ablegen.

Eine Reihe der Abiturienten haben schon eine Berufsausbildung

Mehr als 60 Schülerinnen und Schüler aus Neusäß haben vorher eine Berufsausbildung abgeschlossen und erreichen ihren Abschluss daher über die Berufsoberschule in den Ausbildungsrichtungen Wirtschaft und Verwaltung beziehungsweise Agrarwirtschaft, Bio- und Umwelttechnologie, berichtet der Schulleiter.

An der Fachoberschule legen in dieser Ausbildungsrichtung 50 Schüler die Fachabitur- und 28 Schüler die Abiturprüfung ab, in der Ausbildungsrichtung Sozialwesen sind es 105 Schüler bei der Fachabiturprüfung und 45 Schüler bei der Abiturprüfung; in der Ausbildungsrichtung Wirtschaft und Verwaltung sind es ebenfalls 105 Schüler bei der Fachabiturprüfung und 17 Schüler bei der Abiturprüfung.

Es gelten immer noch Hygieneregeln bei den Prüfungen an der FOS/BOS

Zur Vorbereitung auf ihren Abschluss waren die Jugendlichen bereits seit mehreren Wochen wieder alle vor Ort in den Klassenzimmern. Doch noch ist die Pandemie nicht vorbei. "Die Abschlussprüfung stellt uns insbesondere wegen der Beachtung der Hygieneregeln vor große Herausforderungen", so Rainer Bartl. Um die Abstände einhalten zu können, mussten deshalb für die Prüfungen mehr Räume als üblich belegt werden.

Insgesamt 29.000 junge Erwachsene streben in diesem Jahr ein Abitur an einer FOS/BOS in Bayern an. Wegen der erschwerten Umstände in diesem Schuljahr wurden die Termine um drei Wochen nach hinten verschoben. Die Zeugnisse sollen dann am Freitag, 23. Juli, verliehen werden.

