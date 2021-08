Neusäß

12:00 Uhr

Ferienwochen mit Spiel bringen Neusässern Kindern Unbeschwertheit zurück

Plus Beim Ferienprogramm in Neusäß helfen jetzt Praktikanten mit, die früher selbst als Kind dabei waren. Warum sie und die Teilnehmer davon profitieren.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Immer wieder legen Passanten am Zaun des Freigeländes des Jugendkulturhauses Stereoton in Neusäß einen Stopp ein, um der fröhlichen Schar der Teilnehmer am Ferienprogramm zuzusehen. "Starke Ferien – starke Kinder" - so will der Leiter des Jugendkulturhauses Stereoton, Markus Bzduch, mit seinem Team den Kindern den Ausgleich zum vergangenen stressigen Schuljahr bieten. Allerdings muss das beliebte Ferienprogramm unter besonderen Vorgaben ablaufen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

