Frau greift in Neusäß die Nachbarin mit Glasreiniger an

Eine Ruhestörung in einem Mehrfamilienhaus eskaliert. Am Ende muss sogar ein Krankenwagen kommen.

Ein Nachbarschaftsstreit ist in Neusäß am späten Freitagabend in einem Mehrfamilienhaus eskaliert. Eine Bewohnerin musste anschließend in einem Rettungswagen behandelt werden.

Anlass der Auseinandersetzung war eine Ruhestörung in einer der Wohnungen. Eine Mieterin klopfte daher laut Polizei an der Wohnungstür der Verursacherin. Diese öffnete die Türe und sprühte ihrer Nachbarin plötzlich unvermittelt einen Glasreiniger ins Gesicht. Die Substanz verursachte ein so starkes Brennen in den Augen, dass ein Krankenwagen kommen musste. Die Sanitäter spülten der Frau die Augen mehrmals mit Wasser aus. Die Angreiferin erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. (thia)