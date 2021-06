Neusäß

vor 17 Min.

Gegenwind für Kreisverkehr am Neusässer Gewerbegebiet

In der Mittagspause zieht es Schülerinnen und Schüler des Neusässer Schulzentrums ins benachbarte Gewerbegebiet. Die Stadt will die Verbindung sicherer machen.

Plus Ein Kreisverkehr mit einer Ampel für Fußgänger soll in Neusäß das Schulzentrum und das Gewerbegebiet Nord verbinden. Doch eine Behörde ist gegen die Planung.

Von Jana Tallevi

Dieses Café ist ein Anlaufpunkt nicht nur für die vielen Schülerinnen und Schüler des Schulzentrums Neusäß: Jeden Mittag pilgern sie in Scharen zu "Pizzabob" an der RAN-Tankstelle an der Nord-Süd-Spange. Das Problem: Es gibt keine wirklich sichere und schnelle Verbindung für Fußgänger über die Entlastungsstraße ins Gewerbegebiet Nord. Mit einem Kreisverkehr samt Fußgänger-Bedarfsampel will die Stadt Neusäß das ändern. Doch die Pläne seien beim Staatlichen Bauamt in Augsburg gar nicht gut angekommen, hat Bauverwaltungsleiter Gerald Adolf jetzt im Planungs- und Umweltausschuss berichtet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen