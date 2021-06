Neusäß

06:45 Uhr

Gericht lehnt Eilantrag der Stadt Neusäß gegen Wohnhaus ab

Plus Auf einem kleinen Grundstück in Steppach soll ein Haus entstehen. Dagegen hat die Stadt geklagt. Ihr Anwalt macht aber wenig Hoffnung.

Von Jana Tallevi

Es ist ein Grundstück, dem der Bauausschuss Neusäß lange Zeit wenig Beachtung geschenkt hatte - denn dass dort, auf dieser Fläche in Dreiecksform hinter der Kirche St. Gallus in Steppach, einmal ein Gebäude entstehen könnte, das hielt man für wenig wahrscheinlich. Das war eine Fehleinschätzung: Ein Bauantrag kam, den lehnte die Stadt ab, die Sache ging vor Gericht. In erster Instanz wurde für den Antragsteller entschieden. So will der Bauausschuss nun weitermachen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen