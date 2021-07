Betrunkene Autofahrer in Neusäß und Gersthofen

Mit 2,7 Promille hinterm Steuer ist ein Autofahrer in Neusäß unterwegs. Wenig später erwischt die Polizei einen anderen betrunkenen Fahrer in Neusäß.

Völlig betrunken setzte sich ein 50-Jähriger am Donnerstagnachmittag hinters Steuer. Gegen 15 Uhr geriet er in eine Polizeikontrolle im Stadtgebiet in Neusäß. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann sturzbetrunken war. Ein Alkoholtest ergab den Wert von 2,7 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.

Wenig später, gegen 18 Uhr, kontrollierten die Beamten einen 40-Jährigen Autofahrer in Gersthofen. Auch hier nahmen die Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ihr Eindruck täuschte nicht. Denn ein Alkoholtest ergab laut Polizei den Wert von 0,95 Promille. Auch dieser Autofahrer muss mit einer Geldstrafe und Fahrverbot rechnen. (kinp)