Zwei 82-Jährige begehen Unfallflucht in Neusäß und Gersthofen

Auf Parkplätzen stoßen der Fahrer und die Fahrerin gegen ein anderes Auto. Beide fahren davon, werden aber von Zeugen beobachtet.

Zwei Unfallfluchten in Neusäß und Gersthofen hat es am Montag auf Parkplätzen gegeben. In beiden Fällen waren die Fahrerin und der Fahrer 82 Jahre alt.

Auf einem Parkplatz an der Daimlerstraße beobachtete eine Zeugin gegen 14.40 Uhr einen älteren Mann, der beim Rangieren gegen den Kotflügel eines geparkten Fahrzeuges stieß. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Senior laut Polizei von dannen. Der Fahrer konnte schnell ermittelt werden, da sich die Zeugin das Kennzeichen gemerkt hatte. Den 82-Jährigen, der einen Schaden von rund 1500 Euro verursachte, erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

Gleiches gilt für eine gleichaltrige Frau in Gersthofen. Die Seniorin war gegen 18.40 Uhr auf einem Parkplatz an der Ziegeleistraße ebenfalls gegen ein anderes Fahrzeug gestoßen, wie ein Zeuge beobachtete. Die Frau fuhr ebenfalls weiter, ohne sich um den Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern. (thia)