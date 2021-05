Graffitisprayer treiben in Neusäß ihr Unwesen

Unbekannte besprühen die Gartenmauer einer 68-jährigen Hausbesitzerin. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Schmierfinken haben in der vergangenen Woche in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Neusäß ihr Unwesen getrieben. Dabei entstand einer 68-jährigen Hausbesitzerin in der Georg-Odemer-Straße ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Der Unbekannte hat laut Polizei die Gartenmauer des Anwesens mit einem Graffiti besprüht. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)