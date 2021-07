Neusäß-Hainhofen

Auf der Suche nach Bauplätzen in Hainhofen

Noch ein klein wenig Platz für neue Häuser gibt es im Neusässer Stadtteil Hainhofen in der Nähe des Schmuttertals. Der Planungsausschuss der Stadt hat sich bereits mit einem städtebaulichen Konzept befasst.

Plus Der Neusässer Planungs- und Umweltausschuss sucht nach Möglichkeiten zur Nachverdichtung in Hainhofen. So könnte das neue Gebiet nahe der Schmutter aussehen.

Von Jana Tallevi

Wie kann sich Hainhofen im Bereich zwischen Hainhofer und Schlipsheimer Straße sowie dem Erpelweg gut entwickeln? Denn dort sind hauptsächlich die Straßenzüge bebaut, im hinteren Bereich des Karrees bleibt jedoch noch Platz für neue Häuser. Wie das neue Viertel aussehen könnte, um ins Dorf zu passen, damit hat sich jetzt der Planungs- und Umweltausschuss der Stadt Neusäß befasst. Die Planungsgemeinschaft Arnold Consult und 3+-Architekten aus Kissing hat dazu im Ausschuss ihre städtebauliche Planung vorgestellt.

