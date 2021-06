Neusäß-Hainhofen

In die Hainhofer Mühle soll wieder ein Pferdehof einziehen

In die Alte Mühle in Hainhofen soll wieder eine Pferdepension einziehen. Die Idee der Pferdezucht verfolgt der Besitzer nun allerdings nicht weiter, war im Bauausschuss der Stadt zu hören.

Von Jana Tallevi

Der Wiederbelebung des ehemaligen Pferdehofs in der alten Mühle in Hainhofen steht nichts mehr im Wege. Erstmals im Jahr 2019 hatte ein Pferdezüchter aus dem Landkreis Donau-Ries seine Idee an die Stadt Neusäß und die zuständigen Behörden herangetragen, den Pensionsbetrieb im Schmuttertal zu übernehmen. Weil die Anlage im Außenbereich liegt und zudem noch im Überschwemmungsbereich und im landschaftlich besonders wertvollen FFH-Gebiet, geht das allerdings nur mit einer landwirtschaftlichen Privilegierung. Die fehlte dem Unternehmer jedoch zunächst. Jetzt hat sich das Konzept der Anlage verändert. Es wurde jetzt im Bauausschuss der Stadt Neusäß vorgestellt.

