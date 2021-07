Neusässer Stadträte stoppen Bebauungspläne für die Krautgärten in Hainhofen

Plus Ein Vortrag der Kreisheimatpflegerin hat bei den Fraktionen des Neusässer Stadtrats Eindruck hinterlassen: Eine Bebauung der Krautgärten mit Wohnhäusern ist erst einmal vom Tisch.

Krautgärten gehören laut Kreisheimatpflegerin Gisela Mahnkopf zu den schützenswerten Kulturlandschaften in unserer Region. Dieser Appell zeigt bei den Neusässer Stadträten Wirkung: Von einer Wohnbebauung auf den Grundstücken in Hainhofen, wo derzeit noch Krautgärten sind, wird erst einmal Abstand genommen.