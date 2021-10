Schmutterbrücke in Hainhofen ist noch nicht fertig und gesperrt

Plus Bei der neuen Fußgängerbrücke über die Schmutter in Hainhofen kommt es zu Verzögerungen. Sie ist immer noch gesperrt.

Bis vor einer Woche sah noch alles gut aus: Die neue Fußgängerbrücke über die Schmutter am Hainhofer Schloss wurde eingehoben. Gesperrt ist die Brücke aber immer noch. Wie die Stadt Neusäß auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, sind noch Restarbeiten an den Widerlagern sowie Arbeiten zur Wiederherstellung der Wege durchzuführen.