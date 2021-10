Neusäß

Hauptstraße in Neusäß: Eiscafé soll mit moderner Fassade glänzen

Das Gebäude mit dem Eiscafé Tutti Frutti in der Hauptstraße (rechts) in Neusäß könnte ganz modern gestaltet werden. Es soll aber optisch zum gerade im Bau befindlichen Stadthaus auf der gegenüberliegenden Straßenseite passen.

Plus Die Stadt Neusäß könnte sich schon bald mit neuer Architektur präsentieren. Ganz zentral dabei ist die Gestaltung der Hauptstraße beim Schuster-Areal.

Von Jana Tallevi

Diese Kreuzung soll einmal das Einfallstor in die moderne Innenstadt von Neusäß werden: Wo Hauptstraße und Bürgermeister-Kaifer-Straße und dahinter die kurze Remboldstraße aufeinander treffen, könnte sich in den kommenden Jahren einiges tun. Was schon zu sehen ist: Das moderne Stadthaus auf dem Schustergelände lässt seinen Rohbau erkennen. Was noch geschehen wird: Das Geschäftshaus, in dem die Stadt-Apotheke zu finden ist, soll in seiner jetzigen Form saniert werden. Nun wird auch immer klarer, was aus dem Komplex der beiden Häuser mit VR-Bank und Tutti Frutti dazwischen werden soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

