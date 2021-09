Neusäß

vor 16 Min.

Haus zu hoch gebaut: Jetzt droht Ärger in Ottmarshausen

Plus Vor 30 Jahren wurde eine Wohnanlage in Ottmarshausen höher gebaut als erlaubt. Die Folge: mehr Wohnraum. Nun droht aber Ärger mit dem Brandschutz.

Von Jana Tallevi

Diese Entdeckung könnte noch Folgen haben für eine Eigentümergemeinschaft in Ottmarshausen: Mehr als 30 Jahre lang blieb unentdeckt, dass der Bau der Anlage im Jahr 1989 anders ausgeführt wurde als damals erlaubt. So wurde nämlich in der Wohnanlage einfach der Kniestock des Dachgeschosses um knapp einen halben Meter erhöht. Die Folge: Im Dachspitz entstand weiterer Aufenthaltsraum, der durch die Wohnungen im Geschoss darunter über eine Wendeltreppe zu erreichen ist. So kam die Sache jetzt ans Licht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

