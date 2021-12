Hoher Sachschaden nach Unfall an der Anschlussstelle Neusäß

Eine 86-Jährige übersieht beim Abbiegen von der A8 in Neusäß einen Autofahrer. Nach dem Zusammenstoß müssen die beiden Autos abgeschleppt werden.

Beim Abbiegen von der A8 an der Anschlusstelle Neusäß hat eine 86-Jährige einen Unfall verursacht. Laut Polizei wollte die Dame am Mittwoch gegen 8 Uhr von der A8 bei Neusäß nach links in Richtung Hirblingen abbiegen. Dabei übersah sie das Fahrzeug eines 44-jährigen, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Neusäß unterwegs war. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Fahrzeuge. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Wagen der 86-jährigen in die Linksabbiegespur zur A8 geschoben, auf welcher ein 28-Jähriger mit seinem Auto stand. Dort stießen beide Fahrzeuge zusammen.

44-Jähriger nach Unfall an A8 bei Neusäß leicht verletzt

Der 44-jährige erlitt bei dem Verkehrsunfall leichte Verletzungen an einer Hand. Die Autos der 86-Jährigen und des 44-Jährigen mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden: rund 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sei es im morgendlichen Berufsverkehr zu erheblichen Behinderungen gekommen, teilt die Polizei mit. (kinp)