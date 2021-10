Neusäß

Hypochonder und Raucher müssen an diesem Abend hart im Nehmen sein

Doc Tressel hielt in der Stadthalle Neusäß musikalische Sprechstunde und begeisterte seine Fans mit seinem Programm.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Vor ausverkaufter Halle hielt Doc Tressel seine "medizynische" Sprechstunde in Neusäß. Klar wurde schnell, dass „zwei Seelen wohnen ach in seiner Brust“. Der ehemalige Chefarzt an der Hessingklinik ist Mediziner und Entertainer gleichermaßen und tritt als Musik-Kabarettist zu gesundheitlichen Themen auf.

