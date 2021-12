Im Sommer 2022 beginnen die Bauarbeiten am Gymnasium Neusäß

Plus Die Vorbereitungen für die Generalsanierung lauf auf Hochtouren, die Baugenehmigung ist da. Doch eine große Unsicherheit bleibt.

Im kommenden Sommer geht es los. Dann startet die lang erwartete Generalsanierung des Justus-von-Liebig-Gymnasiums in Neusäß. Baugenehmigung und Förderbescheid liegen inzwischen vor. Offen ist, ob die derzeit prognostizierten Baukosten von 61 Millionen Euro reichen werden.