Neusäß

06:45 Uhr

Immobilien: Neusäß schafft mehr Platz für Häuslebauer

In Westheim könnte in der Nähe des Friedhofs ein neues Baugebiet entstehen. Der Neusässer Stadtteil ist bei Häuslebauern sehr beliebt. Grundstücke sind aber nur schwer zu finden.

Plus Die Nachfrage ist groß: In mehreren Stadtteilen von Neusäß soll nun Platz für Wohnhäuser geschaffen werden. Doch es wird Regeln geben.

Von Jana Tallevi

Wo kann in Neusäß und seinen Stadtteilen noch Raum für neue Wohnbebauung geschaffen werden? Diese Frage stand als eine der besonders wichtigen im Zentrum der Planungen für den neuen Flächennutzungsplan, den der Stadtrat vor eineinhalb Jahren verabschiedet hatte. Doch der Flächennutzungsplan allein gibt noch kein Recht zum Bau eines Hauses. Auf einer Fläche in Westheim will der Planungs- und Umweltausschuss nun aber einen Schritt weiter gehen und einen Bebauungsplan aufstellen. So geht es weiter.

