In Neusäß gibt es wieder einen Märchenspaziergang

Die Stadt Neusäß will auch in diesem Winter ein weihnachtliches Angebot an der frischen Luft machen. In Schaufenstern sind Szenen von einem Märchen zu sehen.

In Neusäß wird es in der Adventszeit wieder einen Märchenspaziergang geben. Zehn Stationen werden in den Schaufenstern von Geschäften zu sehen sein. Das Thema: "Der Nussknacker". Ab 26. November ist der Rundgang täglich begehbar. Beginn ist am Rathaus, dann geht es weiter in die Hauptstraße und Ende ist beim Blumenhof Blank. Dekorateur Herbert Flehschutz stammt aus Neusäß Um die Anfertigung der Szenen kümmert sich Herbert Flehschutz. Für den Dekorateur und Designer, der in Breitenbrunn im Unterallgäu lebt, ist diese Aufgabe das zweite Engagement für Neusäß und ein Wiedersehen mit seiner ehemaligen Heimat. Der Märchenspaziergang ist vor allem ein Angebot für Familien, kann ohne große Ansteckungsgefahr an der frischen Luft gemacht werden und soll bis zum 9. Januar zu bestaunen sein. Das Bild zeigt ein Motiv aus den Schaufenstern im vergangenen Jahr. (kar) Lesen Sie dazu auch Neusäß Plus Trotz Corona-Auflagen: So soll Weihnachtsstimmung in Neusäß aufkommen

