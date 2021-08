Neusäß

Jeden Tag ein Marathon: Neusässer joggt für den guten Zweck bis nach Berlin

Plus 640 Kilometer in 15 Tagen - und das zu Fuß. Der Neusässer Helmut Pfanz will nach Berlin joggen und dabei Spenden sammeln. Was den Sportbegeisterten antreibt und wie er sich fit hält.

Von Philipp Kinne

Ausreden lässt Helmut Pfanz nicht gelten. Schnee, Regen oder stechende Hitze - der Neusässer joggt so gut wie jeden Tag. Dabei war der 58-Jährige einen großen Teil seines Lebens völlig unsportlich, wie er sagt. Nun will er noch einmal zu sportlicher Höchstform auflaufen. 640 Kilometer in nur 15 Tagen, zu Fuß bis nach Berlin - das ist sein Ziel. Täglich will der Jogger in etwa die Strecke eines Marathons zurücklegen und dabei Spenden sammeln.

