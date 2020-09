01.09.2020

Neusäß: "Kaufland-Kreuzung" ab Mittwoch wieder befahrbar

Ab kommenden Mittwoch ist die Kreuzung am Kaufland in Neusäß wieder befahrbar.

Ab Mittwoch ist die Kreuzung am Kaufland in Neusäß wieder befahrbar. Das meldete die Stadtverwaltung. Die Asphaltierungsarbeiten an der Kreuzung von Georg-Odemer-, Lohwald- und Daimlerstraße seien abgeschlossen, sodass die Sperrung um circa 7 Uhr aufgehoben werden soll. (AL)

Themen folgen