Neusäß

vor 20 Min.

Kinder-Mittagessen für einen Euro in Neusäß ist vom Tisch

Plus Jedes Kind in Kita oder Schule soll für nur einen Euro in Neusäß ein gesundes Essen erhalten. So die Idee der Freien Wähler. Am Ende zogen sie ihren Antrag zurück.

Von Angela David

Nicht nur der soziale Aspekt, sondern auch die Hinführung zu gesunder Ernährung und das Gemeinschaftserlebnis sollten dabei eine Rolle spielen, führte Bernhard Hannemann im Finanzausschuss erneut aus. Ziel sei es, dass es bedürftigen Familien erspart bliebe, sich zu offenbaren und eventuell einen bürokratischen Antrag auf Unterstützung stellen zu müssen. "Viele Eltern scheuen sich vielleicht, solch einen Antrag zu stellen", so Hannemann. Wenn das Essen pauschal für alle günstig wäre, fiele diese Hürde weg. FW-Stadtrat Stefan Sommer hatte bereits vor einigen Monaten einen entsprechenden Antrag formuliert und nun präsentierte die Sozialverwaltung die Informationen dazu.

Themen folgen