Kobelwald hat sich vom Sturm erholt, wird aber zunehmend vermüllt

Im Juni 2013 zerstörte ein Orkan fast den ganzen Kobelwald in Neusäß. Nun zieht der Kobelschutzverein eigentlich eine positive Bilanz. Wenn der Mensch nicht wäre.

Nach langer Zeit fand wieder eine Mitgliederversammlung des Kobelschutzvereins im Pfarrsaal in Westheim statt. Dabei berichtete der Vorsitzende Ulrich Franz von den Aktivitäten des Vereins in den vergangenen zwei Jahren. Besonders gut gedeihe laut Franz der durch den Sturm am 20. Juni 2013 so dezimierte Wald. Sieben Jahre nach der Wiederaufforstung seien die großen Lücken wieder geschlossen. "Der Wald erneuert sich prächtig", so der Vorsitzende.

Jedes Jahr zehn Säcke Müll

Forstdirektor Hartmut Dauner, der fachlich den Wald betreut, führt halbjährliche Begehungen durch, die besonders zur Sicherung der Wege und Kreuzwegkapellen nötig sind. Denn gefährdete Bäume und Äste müssen allein aus Haftungsgründen entfernt werden. Sorge bereiten dem Verein allerdings der zunehmende Vandalismus sowie die Vermüllung mit Unrat. Zehn Säcke voller Müll jährlich seien einfach nicht tolerierbar, beklagt der Verein.

Soweit es die Corona-Lage zulässt, plant der Verein nächstes Jahr wieder ein Sommerfest unter den Kastanien bei der Kobelkirche. Auch würde sich der Verein über neue Mitglieder freuen. (AZ)

