Krise: Abschlussschüler im Kreis Augsburg trauen sich nicht ins Berufsleben

Plus Wenige Praktika, zurückhaltende Betriebe: Gerade die Schwächsten auf dem Ausbildungsmarkt leiden unter der Corona-Krise besonders. Wie in Neusäß.

Auf einen Sommer wie eine Wundertüte bereitet sich der Leiter der Prälat-Schilcher-Förderberufsschule, Erich Miller, vor. Doch auf diese Wundertüte hätte er auch leicht verzichten können. Weil die Lage auf dem Markt für Berufe, in welche die Schülerinnen und Schüler der Förderberufsschule normalerweise gehen, durch die Corona-Lage so unsicher geworden ist, weiß er jetzt noch nicht, wie viele Jugendliche im September die Einrichtung besuchen werden. Die Krise hat Folgen für die Schwächsten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.