Neusäß

vor 32 Min.

Kunst von Töpfern bis Musik bei den Sommertagen in Neusäß

Plus Kunst und Kultur gehören fest zu den Neusässer Stadtfesten. Bei den diesjährigen Sommertagen begeht der Kulturkreis zudem sein 40-jähriges Bestehen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Das hat Tradition in Neusäß: Stadtfest bedeutet nicht nur Organisation durch das Kulturbüro, sondern auch durch die Vereine der Stadt selbst. Und so ist es auch bei den Sommertagen in diesem Jahr. Mit Livemusik und kreativen Darbietungen verschiedener Künstler stand Kunst am vergangenen Sonntag in jeglicher Form im Rathaus Neusäß und auf dem Vorplatz im Vordergrund. "Kunst ist bunt" hat der Kulturkreis Neusäß, der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, seine Aktion genannt.

