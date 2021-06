Neusäß

11:20 Uhr

Ladendiebe in Neusäß haben es auf Feuerzeuge abgesehen

Auf Feuerzeuge hatten es zwei jugendliche Ladendiebe in einem Verbrauchermarkt in Neusäß an der Daimlerstraße abgesehen.

Auf Feuerzeuge haben es am Mittwoch zwei jugendliche Ladendiebe in einem Verbrauchermarkt an der Daimlerstraße abgesehen gehabt. Ein Zeuge bemerkte aber die Tat der beiden und hielt sie fest. Gegen 10.20 Uhr bemerkte der Zeuge, wie sich die beiden 15-Jährigen mehrere Feuerzeuge in den Rucksack steckten. Ein Freund von ihnen, 14 Jahre alt, stand daneben, verhielt sich laut Polizei aber neutral. Hinter der Kasse stoppte der Zeuge die drei Jugendlichen und übergab sie der Geschäftsleitung. Die beiden 15-Jährigen hatten insgesamt elf Feuerzeuge im Gesamtwert von 16,59 Euro gestohlen. Die beiden erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls. Nach Aufnahme der Personalien wurden sie ihren Eltern übergeben. (thia)

