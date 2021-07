Lärmschutz in Neusäß: Ruhezeiten gelten natürlich nicht für Kinder

Plus Die neue Lärmschutz-Satzung hat nun auch der Stadtrat in Neusäß abgesegnet. Sie regelt die Ruhezeiten. Für wen sie gelten und warum zwei Räte dagegen waren.

Bohren, Hämmern, Sägen und Rasenmähen: Lärm sorgt immer wieder für Zwist in der Nachbarschaft und für Beschwerden bei der Stadt Neusäß. Damit sie einschreiten und gegebenenfalls Verwarnungen oder sogar Bußgelder verhängen kann, braucht es Verordnung. Die Vorgaben darin regeln die Zeit für Haus- und Gartenarbeiten, das Benutzen von Musikinstrumenten und Tonwiedergaben sowie das Halten von Haustieren. Die Lärmschutzsatzung der Stadt Neusäß ist 20 Jahre alt und wurde nun aktualisiert. Nach dem zuständigen Ausschuss stimmte nun auch der gesamte Stadtrat zu - aber es gab zwei Gegenstimmen.