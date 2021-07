Luftfilter für Schulen: Ändert die CSU in Neusäß ihre Meinung?

Plus Um Luftfilter für Klassenzimmer wurde im Frühjahr im Neusässer Rat hitzig gestritten. CSU und SPD lehnten sie ab. Nach Söders Appell könnte sich das ändern.

Anfang Mai waren eine Mehrheit der Stadträte von CSU und SPD von der Wirksamkeit von Luftreinigungsgeräten nicht überzeugt und befürchteten, bis die Geräte aufgestellt würden, brauche man sie vielleicht schon nicht mehr, weil viele Schüler bis Ende des Jahres geimpft sein würden. Die Mehrheit lehnte die Anschaffung ab. Dies sorgte nicht nur für Unmut im Gremium, sondern auch die Schulleiter der Neusässer Schulen äußerten sich enttäuscht von der Entscheidung und kritisierten öffentlich die Stadtpolitik, da sie nicht einmal gefragt worden waren.