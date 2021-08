Neusäß

vor 48 Min.

Märchenerzählerin in Neusäß will Leichtigkeit ins Leben bringen

Wenn sich das Märchenzelt in Neusäß öffnet, befinden sich die Besucher schnell in einer fantastischen Welt abseits des Alltags. Alexandra Fleschutz erzählt die zauberhaften Geschichten.

Plus Am Neusässer Rathaus steht ein Märchenzelt. Besitzerin Alexandra Fleschutz hat Geschichten für Kinder und Erwachsene im Repertoire. So kann man das Angebot nutzen.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Auf der Wiese hinter dem Neusässer Rathaus steht ein grün-beige gestreiftes Zelt. Es sieht etwas ramponiert aus. "Die Unwetter der letzten Zeit haben ihm ordentlich zugesetzt und es mehrfach umgerissen", erklärt seine Besitzerin Alexandra Fleschutz. Aber gerade dieses etwas Windschiefe ist es, das den Vorbeigehenden davon kündet, dass im Inneres etwas Besonderes los sein muss. Und tatsächlich können dort noch bis Ende Oktober fesselnde Märchenstunden und verschiedene interessante Workshops von Alt und Jung besucht werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen