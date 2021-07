Polizei stoppt betrunkene Autofahrer in Steppach und Meitingen

Fahrer, die zu viel Alkohol getrunken hatten, um sich noch ans Steuer zu setzen, hat die Polizei Gersthofen am Wochenende gestoppt.

Verkehrskontrolle am Samstag, 24. Juli, gegen 21.10 Uhr: Die Polizei stoppt einen 38-jährigen Autofahrer in der Ulmer Straße in Steppach. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab schnell den Grund für den für die Beamten deutlich wahrnehmbaren Alkoholgeruch: Der Test ergab ein Ergebnis von 2,08 Promille. Neben der Abnahme einer Blutprobe wurde der Führerschein des 38-Jährigen noch an Ort und Stelle eingezogen.

Einige Stunden später, am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr, stellte eine Streife in der Meitinger Mühlstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle wiederum fest, dass ein 33-jähriger Verkehrsteilnehmer zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein Alkotest während der Kontrolle ergab 0,64 Promille - zwar deutlich geringer aus wie bei dem 38-Jährigen in Steppach, im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs jedoch ebenfalls zu viel. Beide Männer müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. (jah)

