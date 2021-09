Neusäß

01.09.2021

Nach Unfall in Neusäß: Wenn die Fahrtauglichkeit im Alter schwindet

Plus Eine 89-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Auto, verletzt einen 20-Jährigen schwer. Wie es den Beteiligten geht und wie Senioren ihre Fahrtauglichkeit prüfen können.

Von Marco Keitel

Es waren schreckliche Szenen, die sich am Dienstag in Neusäß abgespielt haben. Eine 89-Jährige kommt aus einer Apotheke, will mit ihrem Auto rückwärts aus der Parkbucht direkt an der Hauptstraße fahren. Laut Polizei verliert sie die Kontrolle über ihren Wagen, fährt aus unbekannten Gründen mehrmals vor und zurück. Dabei erfasst sie einen 20-Jährigen, der mit seinem Vater unterwegs ist. Der Vater kann zur Seite springen, der junge Mann wird lebensgefährlich verletzt und muss reanimiert werden. Dann bringen die Rettungskräfte ihn, immer noch in Lebensgefahr, in die Uniklinik nach Augsburg. Sein Vater erleidet einen Schock.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen