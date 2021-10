Neusäß

vor 32 Min.

Neubau in Neusäß: Platz für über 100 Kinder in Ganztagesbetreuung

Hier herrscht reges Treiben. Wer genau hinsieht, erkennt: Viele Handwerker arbeiten am Rohbau des neuen Gebäudes für die Offene Ganztagesschule am Eichenwald in Neusäß.

Plus Die Offene Ganztagesschule am Eichenwald in Neusäß hat bald Platz für mehr Kinder. Hierfür entsteht ein eigenes Gebäude, die Rohbauarbeiten laufen.

Von Marco Keitel

Die Nachfrage nach Ganztagesbetreuung steigt. Das merkt auch Thomas Fink, Schulleiter der Grund- und Mittelschule am Eichenwald in Neusäß. Seit 2018 gibt es dort die Offene Ganztagesschule. In den ersten Jahren sei die Zahl der Grundschulkinder dort stetig gestiegen, bis auf 90, sagt Fink. Nur Corona hat der Nachfrage einen Dämpfer verpasst, aktuell sind rund 60 Kinder in Ganztagesbetreuung am Eichenwald. Ab 2026 soll es auch an Grundschulen einen Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung geben. Dann könnte der Bedarf nochmal steigen. Fink sagt: "Ich habe keine Bedenken, dass der Bau nicht ausgenutzt werden wird." In wenigen Jahren werde die Schule wohl auch drei zusätzliche Grundschulklassen brauchen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen