Neusäß

vor 17 Min.

Neue "Grüne Inseln" in der Stadtmitte von Neusäß

Plus Das Stadthaus auf dem Schustergelände in Neusäß wächst. Zeit, an die Gestaltung des Stadtplatzes davor zu denken. Vier Entwürfe gibt es.

Von Jana Tallevi

Es ist nur ein kleines Grundstück, etwa 600 Quadratmeter groß, doch es soll der Ausgangspunkt der Gestaltung des Zentrums von Neusäß werden: Zwei Landschaftsplanungsbüros haben jetzt im Planungs- und Umweltausschuss von Neusäß ihre Ideen für den Stadtplatz am Schustergelände vorgestellt. Klar ist: Der Klimawandel wird die Gestaltung beeinflussen. Denn jetzt noch altgewohnte Baumarten mitten in der Stadt zu pflanzen, könne kein nachhaltiger Weg in die Zukunft sein, waren sich die Planerin und der Planer einig. Stattdessen muss nun anders ausgewählt werden.

