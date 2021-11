Neusäß sagt Weihnachtsmarkt ab - nur Märchenspaziergang bleibt

Als eine der letzten Kommunen sagt nun auch Neusäß den Weihnachtsmarkt ab. Den Märchenspaziergang können Familien trotzdem unternehmen.

Die Stadt Neusäß hat sich nun aufgrund der aktuellen Corona-Lage dazu entschlossen, den Weihnachtsmarkt abzusagen. Der Märchenspaziergang mit animierten Märchen in Schaufenstern von Neusässer Gewerbetreibenden kann jedoch unabhängig vom Weihnachtsmarkt stattfinden.

"Bis zuletzt hatten wir gehofft, den Weihnachtsmarkt in irgendeiner Form durchführen zu können, aber angesichts des extrem dynamischen Infektionsgeschehens bleibt uns nur die Absage", so Bürgermeister Richard Greiner. In dieser akuten Phase der Pandemie sollte sich jetzt jeder solidarisch zeigen mit den Ärzte- und Pflegeteams. "Es ist unverantwortlich, in direkter Nachbarschaft zum Uniklinikum einen Weihnachtsmarkt abzuhalten, während dort eine erschreckend angespannte Versorgungssituation herrscht."

Märchenspaziergang in Neusäß findet statt

Dank eines vom Vorjahr bewährten, Corona-konformen Konzeptes kann der Märchenspaziergang ab Freitag, 26. November, täglich von 11 bis 18 Uhr trotzdem stattfinden, außer am 24. und 31. Dezember. Alle aktuellen Informationen sind unter www.neusaess.de/maerchenweihnacht zu finden.

