Neusässer Friedensnacht fällt wegen Corona doch wieder aus

Zum zweiten Mal in Folge fällt in Neusäß wegen Corona die Friedensnacht aus. Dabei hatte die Stadt noch vor wenigen Tagen mit der Durchführung gerechnet.

Die Neusässer Friedensnacht, die die Stadt gemeinsam mit den Neusässer evangelischen und katholischen Pfarreien sowie Vereinen und Verbänden ausrichten wollte, fällt auch in diesem Jahr aus. Grund sind die sprunghaft gestiegenen Infektionszahlen mit dem Coronavirus und die in Folge auf Rot gesprungene Krankenhausampel in Bayern. Traditionell findet die Friedensnacht in Neusäß in Erinnerung an die Gefallen und Opfer der beiden Weltkriege und an Tote durch jüngere gewalttätige Konflikte am Vorabend des Volkstrauertags statt. In diesem Jahr wäre das Samstag, 13. November, gewesen.

Stadt Neusäß hatte das Hygienekonzept bereits fertig

Gut vorbereitet war das Hygienekonzept der Stadt, das Tanja Demharter aus dem Kulturbüro erst vor wenigen Tagen im zuständigen Ausschuss vorgestellt hatte. Doch inzwischen hat sich die pandemische Lage wieder verändert. Dennoch soll das Gedenken an diesem Tag erhalten bleiben: In den einzelnen Stadtteilen werden die örtlichen Feuerwehren Trauerkränze an den Kriegerdenkmälern in den einzelnen Stadtteilen ablegen. "Damit bleibt die Wertigkeit des Tages erhalten", so Tanja Demharter.

Lesen Sie dazu auch