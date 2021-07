Neusässer Sommertage: Dieser Auftakt war offenbar zu heiß

Plus Die Sommerhitze passt eigentlich perfekt zum Motto: Aber vielleicht deshalb kommen am frühen Freitagabend nicht viele zum Kunst- und Gartenmarkt im Ägidiuspark.

Eigentlich ist das Wetter traumhaft für den Auftakt der Neusässer "Sommertage" – der Ersatz-Veranstaltungsreihe für das ausgefallene Stadtfest. Doch vielleicht sind es gerade die Temperaturen um die 27 Grad, die am frühen Freitagabend nur bei wenigen die Lust auf einen Bummel durch den Ägidiuspark wecken - zudem hier auch im Freien FFP2-Maskenpflicht herrscht. Hübsch anzuschauen ist aber der Kunst- und Gartenmarkt, der erste große Programmpunkt der Sommertage, die bis zum 1. August dauern. Geboten sind allerlei Dekoartikel, Weidenflechtobjekte, handgetöpferte Keramik, Wasserpflanzen, Taschen und Hüte.