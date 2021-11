Neusäß

vor 1 Min.

Neusässer Stadtfest bleibt in der Remboldstraße

Volles Haus ist meistens so wie hier im Jahr 2019 beim Neusässer Stadtfest, vor allem, wenn bekannte Bands auftreten.

Plus Drei verschiedene Standorte in Neusäß wurden den Stadträten mit ihren Vor- und Nachteilen für ein Stadtfest präsentiert. Am Ende bleibt es beim bewährten Schauplatz.

Von Regine Kahl

Es bleibt dabei: Die Neusässer feiern ihr Stadtfest auch im nächsten Jahr rund um die Remboldstraße. Zwei alternative Standorte sind auf Wunsch der Stadträte mit all ihren Vor- und Nachteilen untersucht worden und schließlich durchgefallen.

