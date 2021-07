Neusäß

vor 40 Min.

Oldtimerschau lockt Gäste nach Neusäß

Der Höhepunkt der Sommertage in Neusäß war am Sonntag, trotz des schlechten Wetters, die Oldtimerschau auf dem Rewe-Parkplatz. Im Bild eine Corvette, Baujahr 1976, mit 450 PS.

Plus Endlich ist wieder etwas los: Auf einem Parkplatz in Neusäß gab es am Sonntag 100 mehr oder weniger alte Autos zu sehen. Und Geschichten waren auch dabei.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Da standen sie also nun schon am frühen Sonntagvormittag prachtvoll und glänzend auf dem Rewe-Parkplatz an der Daimlerstraße und zogen, trotz Regens, ihre Liebhaber an: Oldtimer und Youngtimer. Der Motorsportclub Lech-Schmuttertal hatte zur Oldtimerschau im Rahmen der Neusässer Sommertage eingeladen. Trotz des regnerischen Wetters ließen sich echte Oldtimer-Fans nicht davon abhalten über die Freiluftausstellung zu spazieren, worüber sich der Zweite Vorsitzende Roland Buck besonders freute. Beim Anblick der vielfältigen Old- und Youngtimer schlug bei dieser Schau für Autos und Motorräder so manchem Liebhaber einfach nur das Herz höher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

