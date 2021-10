Neusäß-Ottmarshausen

vor 18 Min.

Neusässer Ehepaar ist wieder vereint nach verzweifelter Suche

Plus Weil Josef Tosi dringend für wenige Tage einen Kurzzeitpflegeplatz für seine Frau Berta sucht, ist er in der ganzen Region unterwegs. So geht die Geschichte aus.

Von Jana Tallevi

Es war nur ein kleiner Eingriff mit einem Krankenhausaufenthalt von zwei Tagen, den der 78-jährige Josef Tosi aus Ottmarshausen im September erledigen lassen musste. Und doch hat ihm der Termin einige schlaflose Nächte bereitet. Denn Josef Tosi kümmert sich seit zehn Jahren um seine Frau Berta, die an Demenz leidet und inzwischen in Pflegestufe fünf eingeordnet ist. Sein Problem: Wohin mit seiner Frau in diesen wenigen Tagen? Erst im letzten Moment hat Josef Tosi eine Lösung für sein Problem gefunden. Doch was auch nach den aufregenden Wochen bleibt: das Gefühl, mit seinen Sorgen alleingelassen zu werden.

