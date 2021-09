Neusäß

vor 48 Min.

Pferdestoff und Bayernkrimis: Lesefans kaufen in Neusäß kiloweise Bücher

Das Interesse an neuem Lesestoff war beim Bücherflohmarkt in der Stadthalle Neusäß groß.

Plus Letztes Jahr fiel der Bücherflohmarkt in Neusäß aus. Das ließ die Lager schwellen. Die Lust auf neuen Lesestoff aber auch. So lief der Tag in der Stadthalle.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

An sich ist es für wahre Bücherfreundinnen und Leseratten schon allein ein Fest, sich durch Unmengen von Büchern wühlen zu können. Die Stadt Neusäß machte mit verschiedenen Angeboten den Bücherflohmarkt in der Stadthalle und vor dem Rathaus zusätzlich zu einem ganz besonderen Fest für alle kleinen und großen Besucher. Und diese waren zahlreich gekommen. Denn so ein Bücherflohmarkt hat einen besonderen Reiz.

