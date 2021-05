Neusäß

Plan: Mehrfamilienhaus statt Krautgärten in Hainhofen

Die Krautgärten in Hainhofen existieren an dieser Stelle schon seit mindestens 1840. Die Grünen wollen sie auch für die Zukunft erhalten.

Plus Die Krautgärten gehören zu den Kulturspuren in Neusäß. Das könnte Einfluss auf ein Bauprojekt an dieser Stelle haben. Eine Entscheidung steht aber noch aus.

Von Jana Tallevi

Noch sieht man, was sie bislang waren, die Krautgärten in Hainhofen. Im neuen Flächennutzungsplan der Stadt Neusäß ist der Bereich nahe dem Schmuttertal jedoch als mögliche Entwicklungsfläche für den Wohnbau ausgewiesen. Ein Projekt, das die Grundstückseigentümer seit Längerem an die Stadt Neusäß herangetragen haben. Nun gibt es eine erste Voranfrage für eine mögliche Bebauung, mit der sich jetzt der Bauausschuss der Stadt befasst hat.

